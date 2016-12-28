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Pelin Öztekin-Kıvanç Baran Arslan çiftinden flaş karar

Üç yıl önce rol arkadaşı Kıvanç Baran Arslan’la aşk yaşamaya başlayan Pelin Öztekin Temmuz ayında nişan atmıştı.

Magazin / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:05
Pelin Öztekin-Kıvanç Baran Arslan çiftinden flaş karar

“Hayatımı yaşamak istiyorum” diyerek ilişkisini bitiren Öztekin, kısa bir süre sonra Arslan ile barıştıklarını Instagram hesabından duyurmuştu.

Ancak ünlü çiftten bir kez daha kötü haber geldi.



İkilinin tekrar ayrıldığı ortaya çıktı. Bu kez ilişkiyi noktalayan tarafın ise Kıvanç Baran Arslan olduğu öne sürüldü.



Öztekin ve Arslan bu kararlarından sonra ise sosyal medyadaki birlikte oldukları fotoğrafları silerken, birbirlerini takip etmeyi de bıraktı.



Ünlü çift kısa bir önce, “İlişkimiz çok güzel gidiyor. Bunu yaz başında düğünle taçlandıracağız'' diyerek evleneceklerini söylemişti.





InstagramKötü HaberPelin Öztekin


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