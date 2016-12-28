George Michael’ın mirası kime kalacak?

George Michael'ın 53 yaşında zamansız ölümünün ardından servetinin ne olacağı da merak konusu oldu.



İngiliz Daily Mirror gazetesi, birçok yardım çalışmasında bulunan ünlü şarkıcının ardında hatırı sayılır miktarda bir miras bıraktığını ortaya çıkardı.







130 milyon dolarlık servetini vaftiz babası olduğu çocuklara bırakacağı öne sürüldü.







Spice Girls grubunun üyesi olan Geri Haliwell'in kızı Bluebell, İngiliz aktör Martin Kemp'in çocukları Roman ve Harley ile George Michael'in kuzeni Andros'un iki çocuğunun mirastan eşit faydalanacağı öğrenildi.







Mirastan George Michael'ın iki kız kardeşi ve sevgilisi Fadi Fawaz'ın da pay alacağı kaydedildi.



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