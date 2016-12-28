Fatma Turgut 'Model' grubundan ayrıldı!

Son aylarda çıkan dedikodular doğru çıktı ve 2008 yılında kurulan "Model" grubu resmen dağıldı



2008 yılında kurulan 2016 yılına kadar 3 albüm 2 de single çıkaran grup, solist Fatma Turgut'un aşk yaşadığı gitarist Can Temiz tarafından aldatılmasıyla dağılma sürecine girmişti.



Grubun dağıldığı yönünde çıkan iddiaları birçok kez yalanlayan Turgut, bu kez Twitter hesabından yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.



Başarılı şarkıcı, "Bekle" deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar." tweet'iyle kötü haberi vererek grubun resmen dağıldığını resmen duyurdu.







"Model" grubunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, grubun dağılmadığı sadece Fatma Turgut'un ayrıldığı açıklandı.





