Çağlar Çorumlu'dan 'kalp krizi' iddialarına yanıt

“Güldür Güldür” adlı komedi programında canlandırdığı karakterlerle tanınan Çağlar Çorumlu'nun bir reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yapan Çorumlu, 'Hakkımda çıkan ‘reklam setinde rahatsızlanıp ambulansla hastaneye kaldırıldı' haberi doğru değildir. Sadece gerekli tetkikler ve kontroller yapılıp önlem alınmıştır. İlginiz için teşekkür ederim” dedi.



Çekimlerde kalp krizi geçirdi!