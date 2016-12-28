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Çağla Şikel: Boşandığımıza inanmayanlar var

Çağla Şikel 2008'de nikah masasına oturduğu eşi Emre Altuğ'dan 2015'te boşanmıştı.

Magazin / 28 Aralık 2016 Çarşamba 16:55
Çağla Şikel: Boşandığımıza inanmayanlar var

Şikel 'Hayranlarınızın 'Yeniden bir araya gelin' isteğine ne diyorsunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi: 'Dışarıdan her şey kolay gelir. Sen evinden bizi sevebilirsin, bizden çok güzel enerji alabilirsin ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Eğer öyle olmamış olsaydı biz ayrılmazdık. Boşandığımıza inanmayanlar, tekrar barışacağımızı düşünenler de olabilir. Ama insanların evlerinde neler yaşandığını kimse bilemez.'

Çağla Şikel ve Emre Altuğ boşandıktan sonra arkadaş kalarak oğulları Uzay ve Kuzey için sık sık bir araya geliyor.

Emre AltuğÇağla Şikel


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