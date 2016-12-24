Beyaz Gazete Ana Sayfa

Şahan Gökbakar Kapadokya'da

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar’ın doğum gününü kutlamak amacıyla Kapadokya’ya geldi.

Magazin / 24 Aralık 2016 Cumartesi 22:35
Şahan Gökbakar Kapadokya'da

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar’ın doğum gününü kutlamak için Kapadokya’ya gelirken çift gün boyunca Kapadokya’nın eşsiz doğa güzelliklerini gezdi.

Şahan ve Selin Gökbakar çiftini Kapadokya’da aile dostu Diriliş Ertuğrul’un Gazisi Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar’da yalnız bırakmadı.

Kapadokya’ya doğum eşinin doğum gününü kutlamak için gelen Şahan Gökbakar gün boyunca eşi Selin Gökbakar ve aile dostları Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini gezerken bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Engin Altan DüzyatanNeslişah AlkoçlarŞahan GökbakarHatıra Fotoğrafı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar