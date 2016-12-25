Mardinli Marilyn Monroe

Mardin’de yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Melek Akarmut, ünlü sinema sanatçısı Marliyn Monroe’ye olan benzerliğiyle şaşkınlık oluşturuyor. Akarmut, her sokağa çıktığında şaşkın bakışlarıyla karşılaştığı vatandaşların ilgi odağı haline geliyor. Mardin’in tarihi dar sokaklarında yürüyen Akarmut’u karşılarında gören vatandaşlar, hemen cep telefonlarına sarılarak Akarmut ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışıyor.



“Monroe’ye benzemekten mutluluk duyuyorum”



Monroe’ye benzemekten mutluluk duyduğunu belirten Akarmut, gittiği her yerde Marilyn Monroe hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılaştığını anlattı. Çarşıda pazarda yürürken tanımadığı insanların yanına gelip fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Akarmut, “Gelip, ‘Marilyn Monroe’ye ne kadar benziyorsunuz. Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyorlar. Bu beni rahatsız etmediği gibi çok hoşuma gidiyor” dedi.



“Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum”



Uzun yıllar halı dokumacılığı yaptığını ancak evlendikten sonra iyi bir anne ve huzurlu bir eş olmak için gayret ettiğini kaydeden Akarmut, “Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor. Ancak ben daha çok Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum” diye konuştu.



Akarmut’un kızı Esmanur Evşen ise, annesine hayran olduğunu dile getirdi.