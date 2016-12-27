Geline yaşı kadar altın!

Ali Ağaoğlu'nun damadına köşk hediye etmesi, Bursalı dünürünü harekete geçirdi. Kayınpeder Koray Kırcal da 23 yaşındaki gelini Sena'ya 23 kilo altın takıp altta kalmadı.



Günaydın'da erkek tarafının takılarını kaleme aldı:



Okumuşsunuzdur; Forbes'ın her yıl açıkladığı Türkiye'nin en zengin kişileri listesine, 1.75 milyar dolarlık servetiyle bu yıl 10'uncu sıradan giren işadamı Ali Ağaoğlu ilk kez kayınpeder olmanın mutluğunu yaşıyor. İlk ve tek nikahlı eşi Semra Ağaoğlu'ndan olan kızı Sena, Bursa'nın ileri gelen ailelerinden MSN Yapı'nın patronu Mustafa-Hülya Kırcal'ın oğulları Koray ile evlendi. Ağa'nın damadına emirgan'da satın aldığı 8 milyon dolarlık köşkün tapusunu düğün hediyesi olarak vermesi herkesin dilinde.



ALTINLAR YAKLAŞIK 3 MİLYON LİRA EDİYOR

Ali Ağaoğlu'nun düğün hediyesi herkesin dilinde ama damadın babası Mustafa Kırcal'ın ne taktığını kimse bilmiyor.

Dünürü gibi inşaatçı olan, oğlunun düğünü için kesenin ağzını sonuna kadar açan Mustafa Kırcal'ın, gelini Sena Ağaoğlu'na düğün hediyesi olarak ne taktığını da benden öğrenin. Kayınpeder Mustafa Kırcal, 23 yaşındaki gelinine yaşı kadar, yani 23 kilo altın taktı! Sizi hesaplama derdinden de kurtarayım.

Dün altının gramı 128 lira olduğuna göre 23 kilo altının değeri 2 milyon 944 bin lira ediyor.



KAYINVALİDEDEN GELİNİNE 1 MİLYON €'LUK MÜCEVHER

Dünürü gibi ilk kez kayınpeder olmanın mutluluğunu yaşayan Mustafa Kırcal, görünen o ki, hiçbir masraftan kaçınmamış. Gelinlik için Zuhair Murad'a 300 bin Euro ödediği konuşulan Kırcal, oğlunun eşine hediye etmesi için 450 bin Euro'luk 10 kıratlık bir tektaş ile 450 bin Euro'luk bir de gerdanlık satın almış. Eşi Hülya Hanım'ın gelinine yaklaşık 1 milyon Euro'luk mücevher taktığı konuşuluyor. Çırağan Sarayı'nda 600 kişilik düğünü de hesaba katarsak, Koray ile Sena'nın düğünü Mustafa Bey'e yaklaşık 20 milyon liraya mal olmuş gibi görünüyor.

