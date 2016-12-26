Ece Seçkin'den teröre tepki

Ece Seçkin, imza günü ve mini konser için Gaziantep’e geldi. Konserin ardından sevenleriyle bir araya gelen ünlü şarkıcı, üzerinde resmi bulunan tişört ile gelen gencin isteği üzerine tişörte imza attı. Ece Seçkin, kendisi görmek için gözyaşları döken küçük bir hayranını ise ikna etmeye çalıştı. Hayranı ile fotoğraf çekilen sanatçı, küçük hayranına imza verdi.



İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ

Genç kız ve erkeklerin yoğun ilgi gösterdiği Forum Gaziantep’teki imza günü ve konser programında kimileri Ece Seçkin’den imza alabilmek, kimileri ise ünlü sanatçı ile hatıra fotoğraf çekilebilmek için yarıştı. Bazı hayranlarının cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı konserde, kimileri yürüyen merdivenlerden kimileri ise üst katlardan konseri izledi.



GAZİANTEP’E HAYRAN KALDI

Ünlü ses sanatçısı ilk kez geldiği Gaziantep’e hayran kaldığını ifade etti.



Kebabı, baklavası, tarihi ve kültürel özellikleri ile bilenen Gazi kente ilk kez geldiğini söyleyen sanatçı Seçkin, Forum Gaziantep ve organizasyonda desteği olanlara teşekkür ederek, “4 yıldır Türkiye’nin hemen her yerine gittim. Gaziantep’e hiç gelmemiştim. Gönlümde hep Antep vardı. Bugün Gaziantep’teyim, yoğun bir kalabalık vardı. Çok keyifli oldu. İnsan duygulanıyor, o alkış ve çığlığı duyunca. İnanılmaz güzel karşıladılar. İnanılmaz misafirperver insanlar” dedi.



TERÖRE TEPKİ

Ünlü sanatçı, son dönemlerde Türkiye’deki terör olaylarına tepki göstererek, 2017 yılının barış ve huzur içerisinde geçen bir yıl olması temennisinde bulundu. Ece Seçkin, “Barışçıl, insancıl bir dünya, terörün olmadığı masum insanların ölmediği bir ülkede yaşamak istiyoruz. Allah memlekete artık bundan sonra zeval vermesin. 2017’nin ülkemiz ve milletimiz için çok iyi olacağını düşünüyorum ve dua ediyorum. Tüm Türk milletine, hepimize başta sağlık, mutluluk, huzur ve uluslar arası arenada başarılar diliyorum” dedi.



YENİ PROJELER MÜJDESİ

Son klibi Adeyyo’ya olan ilgi nedeniyle hayranlarına teşekkür eden Seçkin, yeni projeler müjdesini verdi. Seçkin, “Yeni projelerimle tekrar dinleyicilerin karşısında olacağım. Yeni bir klip çektim, bugüne kadar, benim şarkılarıma, kliplerime değer verdiklerini hissettirdiler. İnşallah bu yeni şarkımı da çok severler” diye konuştu.



Genç sanatçı, mini konser ve imza dağıtımının ardından hayranlarının yoğun ilgisi arasında alışveriş merkezinden ayrıldı.





