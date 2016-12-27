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Çekimlerde kalp krizi geçirdi!

Çağlar Çorumlu reklam setinde kalp krizi geçirdi.

Magazin / 27 Aralık 2016 Salı 09:42
Çekimlerde kalp krizi geçirdi!
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'Güldür Güldür' adlı komedi programında canlandırdığı Eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle tanınan Çağlar Çorumlu'nun reklam filmi çekimlerinde kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz hafta marka yüzü olduğu firmanın yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Çekimler sırasında sırtında bir ağrı olduğunu ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Çorumlu için sete ambulans çağrıldı.

Gelen sağlık ekipleri Çorumlu'nun kalp krizi geçirdiğini fark edince, oyuncu acilen hastaneye götürülerek ameliyata alındı. Operasyonda kalp damarlarına üç stent takılan oyuncu, birkaç gün hastanede müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Çağlar Çorumlu, evinde dinlenmeye çekildi.

Ünlü oyuncunun sağlık durumu hakkında canlı yayında bilgi verdi!



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