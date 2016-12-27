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Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen Arda Turan, birkaç günlüğüne İstanbul’a geldi.

Magazin / 27 Aralık 2016 Salı 11:33
Aslıhan Doğan geldi, Arda Turan kaçtı

Ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam arkadaşları Oktay Kaynarca, Burak Yılmaz, Sedef İybar ve Dilara Endican’la Cihangir'de bir kulüpteydi.

Ancak eğlence, Turan’ın eski sevgilisi Aslıhan Doğan’ın da mekâna gelmesiyle sona erdi.



Doğan’ı görünce ünlü futbolcunun yüzü asıldı. İkili, ortak arkadaşlarının araya girmesiyle zoraki şekilde selamlaşsa da buzlar erimedi.



Arda Turan, birkaç dakika içinde apar topar kulüpten ayrıldı.





Oktay KaynarcaBurak YılmazArda TuranCihangir


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