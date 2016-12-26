Ünlü oyuncu dünya evine girdi

Dün akşam saatlerinde Türk ve Arap geleneklerine göre kına geceleri düzenlenen ünlü oyuncu Murat Yıldırım ile Imane Elbani bu akşam evlendi. Çiftin yakınları düğünden kareleri sosyal medyadan paylaştı.







ERDOĞAN İSTEMİŞTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Yıldırım için, Facetime ile ailesinden istediği Imane Ebadi, bugün evleniyor. Çiftin kınasından özel görüntüler sosyal medyada yayıldı.







RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜNLE DÜNYA EVİNE GİRDİ



Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Murat Yıldırım için 'Facetime' ile kız istemiş, kısa süre sonra da ünlü oyuncu, Faslı Imane Elbani ile nişanlanmıştı. Hızlıca evlenme kararı alan ünlü çift, bu akşam rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlü çiftin düğününden kareler, yakınları tarafından Instagram'dan paylaştı.





