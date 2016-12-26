Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rafet El Roman: Peren Fildişi'ye DM attım, tanıştık

İsmi oyuncu Tuvana Türkay’la anılan Rafet El Roman, önceki akşam Peren Fildişi’yle Arnavutköy’deki Zıpkın Balık’taydı.

Magazin / 26 Aralık 2016 Pazartesi 14:51
Rafet El Roman: Peren Fildişi'ye DM attım, tanıştık

Çıkışta Fildişi'ye sarılarak poz veren Rafet El Roman, “Peren’i ‘O Ses Türkiye’de gördüm ve etkilendim. Ona Instagram’dan direkt mesaj attım, tanıştık. Şimdi kendisine güzel bir proje hazırlıyoruz” dedi.

Fildişi ise Rafel El Roman için “Harika ve yakışıklı biri” diye konuştu.

Fildişi önceki gün sosyal medyadan El Roman ile birlikte fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Hem huzur veren hem de disiplinli bir müzik insanıyla çalışmak. 'Hata Benim'in stüdyo çalışmalarından"



Rafet El Roman


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar