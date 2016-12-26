Rafet El Roman: Peren Fildişi'ye DM attım, tanıştık

Çıkışta Fildişi'ye sarılarak poz veren Rafet El Roman, “Peren’i ‘O Ses Türkiye’de gördüm ve etkilendim. Ona Instagram’dan direkt mesaj attım, tanıştık. Şimdi kendisine güzel bir proje hazırlıyoruz” dedi.



Fildişi ise Rafel El Roman için “Harika ve yakışıklı biri” diye konuştu.



Fildişi önceki gün sosyal medyadan El Roman ile birlikte fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü: "Hem huzur veren hem de disiplinli bir müzik insanıyla çalışmak. 'Hata Benim'in stüdyo çalışmalarından"







