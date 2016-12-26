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Demet Akalın'ı çıldırtan ölüm haberi

Demet Akalın, sosyal medya hesabından hakkında yapılan 'öldü' haberlerine sert tepki gösterdi.

Magazin / 26 Aralık 2016 Pazartesi 15:33
Demet Akalın'ı çıldırtan ölüm haberi

Haberin sosyal medyada yayılması üzerine Instagram sayfasından kızıyla birlikte bir fotoğraf paylaşan Demet Akalın “Embesil birkaç birilerinin fanı beni kazada öldü yazmışlar… Benimkiler de panik! Oğlum siz manyak mısınız! Solistiniz gibi işiniz gücünüz yok anladık da az zeka lan!” yazdı.



Demet Akalın ile Murat Dalkılıç arasındaki gerilim artıyor

​Demet Akalın, Etiler’deki Sahne İstanbul’da konser verdi. Çıkışta soruları yanıtlayan Akalın, Murat Dalkılıç’la yaşadığı gerginlikle ilgili “Benim gündemim değişti. Kırıldığımı ve kızdığımı söylemiştim” diye konuştu.

Murat Dalkılıç, doğum gününü kutlayan Berkay’ın eğlencesine katılmamış, sebebinin ise Demet Akalın olmadığını söylemişti. Akalın ise, “Onlar gitsin biz geliriz demiş” diyerek Dalkılıç’a yanıt verdi.

InstagramDemet Akalın


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