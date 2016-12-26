Damat içeri girince bir şarjör boşalttım

Sena Ağaoğlu, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün töreninde işadamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal’la nikâh masasına oturdu.



Görkemli düğün töreninde genç çiftin nikâhını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı. Nikâh şahitliklerini ise Hüseyin Ağaoğlu, Nurcihan Özhabeş, Mustafa Sadık Özhabeş, Ümran İnal ve Süleyman Kırcal yaptı.



​Damat Koray Kırcal, rüya gibi bir düğün için kesenin ağzını açtı, hiçbir masraftan kaçınmadı. Her detayın düşünüldüğü düğün töreninde Sena Ağaoğlu, dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad’ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. Fiyatının 300 bin euro olduğu söylenen gelinlik, düğünün en dikkat çekici detayıydı.







Ali Ağaoğlu da Koray Kırcal gibi bonkör davrandı. Ünlü işadamı, damadına servet değerinde bir düğün hediyesi verdi. Ağaoğlu, Emirgan’dan aldığı üç katlı köşkün tapusunu düğünde Kırcal’a teslim etti. Köşkün fiyatı ise 8 milyon dolar.







Düğünde Serdar Ortaç sahneye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelin ve damatla birlikte Ali Ağaoğlu’nu sahneye davet eden ünlü şarkıcı, işadamına “Damat bey kızınızı istemeye geldiğinde, ilk tepkiniz ne oldu?” diye sordu. Ağaoğlu, esprili bir yanıt verdi: “Ortaköy’deki evime geldiğinde kapıdan içeri adım attığı gibi elime tüfeği aldım ve bir şarjör boşalttım. Maşallah bizim damatta hiçbir tepki yok! Dimdik, korkusuzca durunca, kızıma layık yürekli bir adammış diye düşündüm.”







Öte yandan Çırağan Sarayı’nın gelin odası, Sena Ağaoğlu’na küçük geldi. Ağaoğlu, hazırlanmak için geceliği 50 bin dolar olan Sultan Süiti’ni tercih etti. Bu yıl Forbes dergisi tarafından “Dünyanın En Lüks 10 Süiti” arasında gösterilen süit, İstanbul’a gelen dünya yıldızlarının da tercihi. Odada son olarak Madonna kalmıştı.







Sena Ağaoğlu ve Koray Kırcal, düğünde 5 katlı devasa bir pasta kesti. Ardından şampanya kadehlerini havaya kaldıran çift, davetlilere düğüne geldikleri için teşekkür etti.