Arda Turan ile Ebru Şallı'nın yolları Ebru Gündeş gecesinde kesişti

Instagram yazışmaları ortaya çıkınca adları aşk dedikodularına karışan Ebru Şallı ve Arda Turan, önceki akşam Günay'daydı.



Şallı, bir arkadaşının mekandaki doğum günü kutlamasına katıldı. Turan'a ise gecede kardeşi Okan'ın yanı sıra Gökhan Şükür ve Esat Yontunç eşlik etti.







Gecede sahneye çıkan Gündeş, 'Arda Turan adam gibi adamdır. Bir de gönül işlerini düzeltse… Haydi Arda, bul birini düğününde şarkıları ben söyleyeceğim' dedi.







Turan da sanatçının bu sözleri üzerine kahkahaya boğuldu.







Mekanı ilk terk eden ise Arda Turan oldu. Turan, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Şu anda yalnızım, işime konsantreyim” yanıtını verdi.







Turan'dan yarım saat sonra mekandan ayrılan Şallı ise sorulara tepki gösterdi: “Ülke ne durumda, siz neyin peşindesiniz!”







Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, çıkışta muhabirlere “Arkadaşımın doğum gününe geldim, neden bu kadar olay oluyor anlamadım” diyerek tepki gösterdi.







Şallı, muhabirlerin Arda Turan'ın içeride olduğunu söylemesiyle “Olabilir yani, neden bu kadar abartıyorsunuz? Herkes kendine gelsin ya”diyerek aracına bindi.



