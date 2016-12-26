Beyaz Gazete Ana Sayfa

Arda Turan ile Ebru Şallı'nın yolları Ebru Gündeş gecesinde kesişti

Ebru Şallı ve Arda Turan’ın yolu Ebru Gündeş’i dinlemeye gittikleri Günay’da kesişti. Mekan çıkışı gazetecilere sinirlenen Ebru Şallı patladı: Neyin peşindesiniz?

Magazin / 26 Aralık 2016 Pazartesi 11:35
Arda Turan ile Ebru Şallı'nın yolları Ebru Gündeş gecesinde kesişti

Instagram yazışmaları ortaya çıkınca adları aşk dedikodularına karışan Ebru Şallı ve Arda Turan, önceki akşam Günay'daydı.

Şallı, bir arkadaşının mekandaki doğum günü kutlamasına katıldı. Turan'a ise gecede kardeşi Okan'ın yanı sıra Gökhan Şükür ve Esat Yontunç eşlik etti.



Gecede sahneye çıkan Gündeş, 'Arda Turan adam gibi adamdır. Bir de gönül işlerini düzeltse… Haydi Arda, bul birini düğününde şarkıları ben söyleyeceğim' dedi.



Turan da sanatçının bu sözleri üzerine kahkahaya boğuldu.



Mekanı ilk terk eden ise Arda Turan oldu. Turan, aşk hayatıyla ilgili sorulara “Şu anda yalnızım, işime konsantreyim” yanıtını verdi.



Turan'dan yarım saat sonra mekandan ayrılan Şallı ise sorulara tepki gösterdi: “Ülke ne durumda, siz neyin peşindesiniz!”



Gergin tavırlarıyla dikkat çeken Ebru Şallı, çıkışta muhabirlere “Arkadaşımın doğum gününe geldim, neden bu kadar olay oluyor anlamadım” diyerek tepki gösterdi.



Şallı, muhabirlerin Arda Turan'ın içeride olduğunu söylemesiyle “Olabilir yani, neden bu kadar abartıyorsunuz? Herkes kendine gelsin ya”diyerek aracına bindi.

InstagramDoğum GünüEbru ŞallıArda TuranGökhan Şükür


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar