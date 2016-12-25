Murat Boz'dan inanılmaz anlaşma

Daha önce banka ve giyim markasının tanıtım filmlerinde rol alan Murat Boz, şimdi de bir inşaat şirketinin yeni projesi için kamera karşısına geçti.



Son zamanlarda Dönerse Senindir filmi ile vizyonda olan ve reytinglerin zirve programı O Ses Türkiye'nin jüriliği ile ekranlara gelen Murat Boz, reklamların da aranan ismi haline geldi. Bir inşaat firması, ünlü şarkıcıyla yüksek bir ücret karşılığı anlaşma sağladı.



37 SANİYE İÇİN 1.2 MİLYON TL



Murat Boz'un, oynadığı 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandığı öğrenildi.



ZİRVE ELÇİN'İN



Ünlü şirketler, reklam filmlerinde ekranlarda yüzü taze olan isimleri seçiyor. Ekranlarda hayran kitlesine sahip ünlüler, yer aldıkları projenin güncelliğine göre fiyatlarını etkiliyor. İşte son zamanlarda reklam anlaşması imzalayan tanınmış simalar ve aldıkları ücretler:



Elçin Sangu - 2 Milyon TL



Murat Boz - 1.2 Milyon TL



İlker Kaleli - 1 Milyon TL



Kerem Bürsin - 1 Milyon TL



Tolga Çevik - 850 Bin TL



Serenay Sarıkaya - 750 Bin TL



Hande Erçel - 350 Bin TL



Gülben Ergen - 750 Bin TL



Yıldız Tilbe - 250 Bin TL