Murat Boz'dan inanılmaz anlaşma

Dönerse Senindir filmiyle vizyonda olan ve reklam filmlerinin aranan yüzü Murat Boz, bir inşaat firmasının 37 saniyelik reklam filmi için 1.2 Milyon TL ücrete anlaştı.
Daha önce banka ve giyim markasının tanıtım filmlerinde rol alan Murat Boz, şimdi de bir inşaat şirketinin yeni projesi için kamera karşısına geçti.
Son zamanlarda Dönerse Senindir filmi ile vizyonda olan ve reytinglerin zirve programı O Ses Türkiye'nin jüriliği ile ekranlara gelen Murat Boz, reklamların da aranan ismi haline geldi. Bir inşaat firması, ünlü şarkıcıyla yüksek bir ücret karşılığı anlaşma sağladı.
37 SANİYE İÇİN 1.2 MİLYON TL
Murat Boz'un, oynadığı 37 saniyelik reklam filminden 1.2 milyon TL kazandığı öğrenildi.
ZİRVE ELÇİN'İN
Ünlü şirketler, reklam filmlerinde ekranlarda yüzü taze olan isimleri seçiyor. Ekranlarda hayran kitlesine sahip ünlüler, yer aldıkları projenin güncelliğine göre fiyatlarını etkiliyor. İşte son zamanlarda reklam anlaşması imzalayan tanınmış simalar ve aldıkları ücretler:
Elçin Sangu - 2 Milyon TL
Murat Boz - 1.2 Milyon TL
İlker Kaleli - 1 Milyon TL
Kerem Bürsin - 1 Milyon TL
Tolga Çevik - 850 Bin TL
Serenay Sarıkaya - 750 Bin TL
Hande Erçel - 350 Bin TL
Gülben Ergen - 750 Bin TL
Yıldız Tilbe - 250 Bin TL