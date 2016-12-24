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Evleniyorlar!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlilik kararı aldı. Özçivit, üç yıla yakın süredir birliktelik sürdürdüğü Fahriye Evcen'e bir pırlanta yüzük alarak evlilik teklifinde bulundu.

Magazin / 24 Aralık 2016 Cumartesi 00:27
Evleniyorlar!

Evcen'in de yakışıklı sevgilisinin yüzük eşliğinde yaptığı romantik evlilik teklifine “Evet” yanıtı verdiği öğrenildi.

Özçivit, önceki akşam kendisi için Maslak'taki bir otelde doğum günü partisi düzenleyen sevgilisine evlenme teklif etti.

Önünde diz çöktü

Parti sürerken sevgilisinin önünde diz çöken ve içinde tektaş bulunan kadife kutuyu uzatan Özçivit'in jesti, davetlilerin ıslıkları ve alkışlarıyla karşılandı. Evcen de -birçok ünlünün huzurunda bu romantik teklife “evet” dedi.



ÇALIKUŞU'NDA OYNAMIŞLARDI

İkili, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden senaryolaştırılan ve 2013 yılında ekrana gelen ‘Çalıkuşu' dizisinde başrolü paylaşmıştı. Aşkları da bu dizinin setinde başlamıştı. Şimdiye kadar birçok kez evlenecekleri iddia edilen çift, iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.


Burak ÖzçivitRomantik EvlilikFahriye Evcen


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