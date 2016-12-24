Didem Soydan'dan Arda Turan açıklaması

Ünlü manken, Star Wars serisinin vizyona giren yeni filmi, 'Rogue One' için düzenlenen etkinlikte Arda Turan hakkında konuştu.



Gazeteciler Soydan'a, Barcelona'da top koşturan milli yıldız Arda Turan ile geçtiğimiz haftalarda hakkında çıkan aşk haberlerini hatırlattı.



Soydan şöyle konuştu: "Arda'yla aynı arkadaş ortamında bulunduk. Yazıldığı gibi durumlar olmadı. Bu konu ile ilgili bir daha konuşmak istemiyorum."



Turan'ın bir partide manken Didem Soydan ile yakınlaştığı iddia edilmişti.