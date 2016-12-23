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Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

Rus Büyükelçi'nin cenaze töreninde görüntülenen papazın Nihat Doğan'a benzemesinin ardından sosyal medyanın diline düşen ikinci isim Cem Yılmaz oldu

Magazin / 23 Aralık 2016 Cuma 10:31
Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ölümünün ardından Nihat Doğan'a benzetilen Ortadoks papazın ardından şimdi de Cem Yılmaz'a benzetilen şoför sosyal medyaya damga vurdu.



Boğazın iki yakasının denizin altından birleştiren iki katlı karayolu Avrasya Tüneli açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelde ilk turlarındaki aracı kullanan aracın şoförünün Cem Yılmaz'a benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.


Rus BüyükelçiAvrasya TüneliBinali YıldırımCem YılmazNihat Doğan


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