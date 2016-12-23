Nihat Doğan'dan sonra şimdi de Cem Yılmaz!

Ankara'da öldürülen Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un ölümünün ardından Nihat Doğan'a benzetilen Ortadoks papazın ardından şimdi de Cem Yılmaz'a benzetilen şoför sosyal medyaya damga vurdu.







Boğazın iki yakasının denizin altından birleştiren iki katlı karayolu Avrasya Tüneli açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın tünelde ilk turlarındaki aracı kullanan aracın şoförünün Cem Yılmaz'a benzerliği sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.





