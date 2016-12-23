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Gökçe Bahadır'dan evlilik açıklaması

Raisa ve Vanessa Sason kardeşler, önceki akşam İstabul Kongre Merkezi otoparkında bir defile düzenledi. Geceye katılan isimler arasında oyuncu Gökçe Bahadır ve sevgilisi Efe Duru da vardı.

Magazin / 23 Aralık 2016 Cuma 17:48
Gökçe Bahadır'dan evlilik açıklaması

Düzenlenen defileye sevgilisi Efe Duru ile giden Gökçe Bahadır ise gecenin şık isimleri arasındaydı.

Giyim tarzına çok dikkat ettiğini söyleyen güzel oyuncu, defileleri kaçırmamaya çalıştığını belirtti. İlişkilerinin iyi gittiğini söyleyen Bahadır, 'Evlilik düşünüyor musunuz?' sorusuna 'Her şey güzel gidiyor, şu an evlilik düşünmüyoruz' cevabını verdi.

Efe DuruGökçe Bahadır


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