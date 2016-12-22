Nicole Kidman’ın anneannelik heyecanı

Son olarak, yeni filmi Lion’da Hintli bir çocuğu evlat edinmek isteyen bir kadını canlandıran ve gerçek hayatta da Hintli bir çocuğu evlat edineceği öne sürülen Nicole Kidman, anneanne olmak istiyor.



Oscar’lı oyuncu, Tom Cruise ile evli olduğu dönemde evlat edindiği en büyük kızı Bella’nın anne olabileceğini söyledi.







49 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, The Avustralian Women’s Weekly dergisine verdiği röportajda, evli olan 24 yaşındaki kızı sayesinde anneanne olma konusunda açıklamalar yaptı.







Tom Cruise ile iki evlatlık çocuğu ve şimdiki müzisyen eşi Keith Urban’dan iki biyolojik çocuğu olan Kidman, büyükanne olma konusunda çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Umarım olur! Bunu söylememeliydim, değil mi?” dedi.



Ünlü oyuncu, “Kız kardeşimin arkadaşı 43 yaşında büyükanne oldu. Kardeşim ve ben onun için ‘Ne kadar şanslı’ dedik” yorumunu yaptı.







Kidman, 1990 yılında evlendiği Tom Cruise ile birlikteyken, 1992 doğumlu Isabella ile 1995 doğumlu Connor’u evlat edinmiş, 2001 yılında da boşanmıştı.



2006 yılında Keith Urban ile evlenen Kidman’ın 2008 yılında doğan Sunday Rose ve 2010 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen Faith Margaret adında kızları var.







