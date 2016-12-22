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Kim Kardashian ve Kendall Jenner için ilginç sözler

Eski model Janice Dickinson, Kim Kardashian ve Kendall Jenner hakkında ilginç ifadeler kullandı.

Magazin / 22 Aralık 2016 Perşembe 16:01
Kim Kardashian ve Kendall Jenner için ilginç sözler

'Dünyanın ilk süper modeli' olarak tanımlanan Janice Dickinson, ABD'li magazin yıldızları Kim Kardashian ile Kendall Jenner'ı topa tuttu.

Keven Undergaro'nun sunduğu The Tomorrow Show'a katılan 61 yaşındaki eski model, 21 yaşındaki Victoria's Secret modeli Kendall Jenner için 'Onun bir süper model olduğunu mu düşünüyorsunuz? O bir süper model değil. Benimle kıyaslanamaz. Elmalarla portakallar gibi' dedi.

ABD'li magazin yıldızı Kim Kardashian ile şarkıcı eşi Kanye West'in 2014 yılında ses getiren Vogue dergisi kapak pozuyla ilgili ise Dickinson, 'Kardashian'ın Vogue kapağı bende kusma isteği uyandırdı. Onlar model değil! TV'de reality şov yıldızları! Biliyorsunuz, modellik mükemmel oranlara sahip olmak için çok çalışmayı gerektirir. Kardashian'lar couture boyutlarına sahip değil' şeklinde konuştu.

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