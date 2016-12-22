Barış Kömürcüoğlu'ndan şehit polis ailelerine anlamlı destek

Sanatçı Barış Kömürcüoğlu, ve sahne aldığı 1C1K isimli mekânın sahibi Taylan Başarır,“Program iptal etmek çözüm değil, sahneler kapanırsa terör amacına ulaşır, insanlar karamsarlığa bürünür. Sektörde çalışan binlerce kişi terör kurbanı olmuş olur” dedi.



Barış Kömürcüoğlu ve Taylan Başarır, 28 Aralık Çarşamba gecesi, elde edilecek tüm geliri Şehit Polis Aileleri Dayanışma Derneği’ne bağışlayacaklarını açıkladı.



