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Arnold Schwarzenegger: Aynaya bakınca kusmak istiyorum

Kaslı vücuduyla ünlenen Terminatör’ün yıldızı Arnold Schwarzenegger, yaşıyla birlikte artık eskisi gibi olmayan vücudu hakkında yorum yaptı.

Magazin / 22 Aralık 2016 Perşembe 15:29
Arnold Schwarzenegger: Aynaya bakınca kusmak istiyorum

Dünyanın en ünlü vücut geliştirmecileri arasında yer alan oyuncu Arnold Schwarzenegger, aynaya baktığında neler hissettiğini itiraf etti.

69 yaşındaki Mr. Olympia vücut şampiyonu, “Aynaya baktığımda kusmak istiyorum” dedi. Bileğini sakatladığı için bir süredir spor yapamadığını ve bu durumun can sıkıcı olduğunu söyledi.



Cigar Aficionado'nun Şubat 2017 sayısına röportaj veren ünlü oyuncu, “Ben kendimle ilgili her zaman çok eleştireldim; en iyi vücuda sahip olduğum zamanlarda bile...” şeklinde konuştu.



“Mr. Olympia'yı kazandığım zaman kendi kendime, bu ödülü bana nasıl verdiklerini sordum. Kendimi hiçbir zaman mükemmel görmedim. Her zaman bir şeyler eksikti” dedi.



Bulunduğu yaşı hissetmediğini söyleyen Schwarzenegger, “20 yıl önce ne yapıyorsam şimdi de tam olarak aynısını yapıyorum” yorumunda bulundu.

Arnold Schwarzeneggerİtiraf


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