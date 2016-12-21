Tuğba Özerk'ten şok ifadeler

2008'de işadamı Erhan Kanioğlu'ndan boşanan şarkıcı Ayşe Tuğba Özerk Nuh, 8 yıl sonra gönlünü menajeri Altan Nuh'a kaptırdı. Bodrum tatilinde evlilik kararı alan çift, şarkıcının annesi Günay Kapani'nin Alaçatı'daki yazlığında 26 Ağustos'ta evlendi. Tuğba Özerk, "10 yıllık arkadaşım olan Altan'a yıllar önceki sohbetimizde 'bir arkadaşımla' evlenmek istediğimi söylemiştim. O söyleyince hatırladım. Kısmete bakın ki öyle de oldu; arkadaşımla evlendim. Şimdi çok mutluyuz" demişti. Ancak çiftin mutluluğu 4 ayda bitti.



ANLAŞMALI BOŞANAMIYORLAR



Çift, evliliklerinde bir yılı doldurmadıkları için anlaşmalı boşanma davası açamadı. Tuğba Özerk'in avukatı boşanma dilekçesinde, çiftin evlendikten sonra aynı evde yaşamaya başlamasıyla birlikte sorunlar çıktığını belirtti. Dilekçede "Taraflar aynı evde yaşamaya başlayınca aslında birbirlerini tanımadıkları; aralarında ruhi, fikri, ekonomik, sosyal, kültürel, dünya görüşü ve yaşam tarzı bakımından aynı evde yaşamalarını ve evliliğin devamını imkansız kılacak büyük farklılıklar olduğu anlaşılmıştır. Müvekkilim büyük acılar çekmeye başlamış ve 8 Aralık'ta ayrı yaşamaya başlamışlardır. Evlilik birliğinin fiilen bitmiş olması ve devamında da sosyal bir fayda olmaması karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeniyle tarafların boşanmasına karar verilmesini istiyoruz" dedi. Ayşe Tuğba Özerk Nuh, Altan Nuh'tan herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı.



'YUMRUK ATTI BIÇAK ÇEKTİ!'



Tuğba Özerk, iki hafta önce TV'deki açıklamasında, eşinin kendisine yumruk attığını ve burnunun içinin kırıldığını, şiddet uyguladığını ve evliliği boyunca kendisinden para sakladığını iddia etmişti. Altan Nuh da "Tuğba, bana bıçak çekti. Olay sonrası elim ve kafam yaralandı. Taksici şahidimdir" iddiasında bulunmuştu.