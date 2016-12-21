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Demet Akalın'dan Birce Akalay'a tepki

Demet Akalın geçtiğimiz gün, oyuncu Birce Akalay'a sosyal medya hesabından paylaştığı bir not için tepki gösterdi

Magazin / 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:22
Demet Akalın'dan Birce Akalay'a tepki

Hafta içi çevik kuvvet tarafından arabasından indirilerek kontrol edilmesine tepki gösteren oyuncu Birce Akalay'a Demet Akalın'dan sert cevap geldi.

Sete giderken aracının durdurulduğu anı anlatan Akalay, 'Sete geldiğimizi söylememize rağmen ısrarla bir zanlı gibi araçtan indirildik. Belli ki beni tanımamıştı. Mecbur da değildi tanımaya ama taş kesildik' yazdı.

YAZIK YA!

Mesajı gören Demet Akalın, anında yanıt verdi. Akalın, 'Yazık ya! Ben durdurulmadan bile kenara çekip hal hatır soruyorum! Her aranma noktasında aranalım. Tabii ki biz onlara kuvvet olmalıyız' sözleriyle oyuncuyu eleştirdi.



Birce Akalay, bu notun altına polisin görevini yaptığını belirterek şunları yazdı:

Bu günlüğe not düştüğüm ömrümün en soğuk günü. Bu arada kimseyi yargılamıyorum.Görevini yaptığı için orada,o silahı tutuyor,aracımı arıyor.Onların hikayesi hepimizden daha zor.Mesele o değil tüm bunları yaşadığımız günler geçiriyor olmamız.Sakın olur olmaz yorumlar yapmayın rica ederim.



Çevik KuvvetBirce AkalayDemet Akalın


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