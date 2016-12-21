Cem Yılmaz ve Halit Ergenç de oradaydı

İtalya'da yaşayan usta yönetmen Ferzan Özpetek'in annesi 91 yaşındaki Nesrin Subaş Özpetek, yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan ötürü hayatını kaybetmişti. Nesrin Subaş Özpetek'in cenaze töreni Fenerbahçe Camii'nde gerçekleşti. Cenaze törenine ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in yanı sıra, sanat dünyasından Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Perran Kutman, Tuba Büyüküstün gibi tanınmış isimler katıldı.



Ferzan Özpetek, caminin bahçesinde taziyeleri kabul etti ve sanatçılarla bir süre sohbet etti. Özpetek, basın mensuplarına bir açıklama yapmazken, kardeşi Füsun Darmer, 'Anne çok farklı bir şey. Birlikte hiç yaşamadık ama hep birlikteydik. O benim çok dostum, annem, kızım her şeyimdi' dedi.



Mızıkayı Hümayun Kumandanı Süleyman Paşa'nın torunu olan Nesrin Subaş Özpetek'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

