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Berkay güzel haberi duyurdu

Ağustos ayında uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile dünya evine giren Berkay Şahin baba oluyor.

Magazin / 21 Aralık 2016 Çarşamba 14:15
Berkay güzel haberi duyurdu

Şarkıcı Berkay Şahin, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partiyle yeni yaşını kutladı. Bu özel gecede şarkıcıyı en çok mutlu eden hediyeyi ise eşi Özlem Katipoğlu verdi.

Berkay, eşinden baba olacağının müjdesini aldıktan sonra yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.



Bir atlı karıncada atla birlikte selfie çeken ve bunu paylaşan Berkay, 'Doğum günüm haftası en güzel haber, haberi aldıktan üç beş gün sonra bile böyle mutlu olan ben… Atla selfie yapmama sebep olan… Dünyanın en güzel haberini veren canım karım sana sonsuz teşekkürler, artık bir baba adayıyım seni çok seviyorum” notunu düştü.











Sosyal MedyaBerkay ŞahinŞarkıcı


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