Murat Boz: İzmir’de yaşamak istiyorum

Murat Boz, marka yüzü olduğu gayrimenkul firmasının Çırağan Sarayı’ndaki basın toplantısında konuştu.
“Genlerimizde ticaret zekâsı yok. En iyi bildiğim iş olan şarkıcılığı yaparak hayatımı sürdüreceğim.
Ticaretten anlamam” diyen ünlü popçu, ileride İzmir'de yaşamak istediğini açıkladı: “Belli bir yaştan sonra İstanbul'u terk edip İzmir'de yaşamak istiyorum.”
Parasını Türk lirası üzerinden kazandığını ve maddi anlamda rahat olduğunu söyleyen Boz, yılbaşında sahne almayıp İstanbul'da dinleneceğini açıkladı.