Murat Boz: İzmir’de yaşamak istiyorum

“Genlerimizde ticaret zekâsı yok. En iyi bildiğim iş olan şarkıcılığı yaparak hayatımı sürdüreceğim.



Ticaretten anlamam” diyen ünlü popçu, ileride İzmir'de yaşamak istediğini açıkladı: “Belli bir yaştan sonra İstanbul'u terk edip İzmir'de yaşamak istiyorum.”







Parasını Türk lirası üzerinden kazandığını ve maddi anlamda rahat olduğunu söyleyen Boz, yılbaşında sahne almayıp İstanbul'da dinleneceğini açıkladı.



