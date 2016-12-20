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Murat Boz: İzmir’de yaşamak istiyorum

Murat Boz, marka yüzü olduğu gayrimenkul firmasının Çırağan Sarayı’ndaki basın toplantısında konuştu.

Magazin / 20 Aralık 2016 Salı 14:55
Murat Boz: İzmir’de yaşamak istiyorum

“Genlerimizde ticaret zekâsı yok. En iyi bildiğim iş olan şarkıcılığı yaparak hayatımı sürdüreceğim.

Ticaretten anlamam” diyen ünlü popçu, ileride İzmir'de yaşamak istediğini açıkladı: “Belli bir yaştan sonra İstanbul'u terk edip İzmir'de yaşamak istiyorum.”



Parasını Türk lirası üzerinden kazandığını ve maddi anlamda rahat olduğunu söyleyen Boz, yılbaşında sahne almayıp İstanbul'da dinleneceğini açıkladı.

Murat Boz


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