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Margot Robbie ile Tom Ackerley evlendi

Hollywood'un son dönemde yıldızı giderek parlayan oyuncularından Margot Robbie yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Tom Ackerley ile dünyaevine girdi.

Magazin / 20 Aralık 2016 Salı 14:43
Margot Robbie ile Tom Ackerley evlendi

Düğünün, Robbie'nin memleketi olan Avustralya'da Byron Bay'de yapıldığı ve törende çok az sayıda davetli olduğu belirtildi.

Basının gözünden uzakta evlenmeyi tercih eden Robbie ve Ackerley, evlendiklerini güzel yıldızın Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla hayranlarına duyurdu.



Margot Robbie ve Tom Ackerley, 2013 yılında birlikte kamera karşısına geçtikleri 'Fransız Suiti' adlı filmin çekimlerinde tanışmıştı.



Margot Robbie ve Tom Ackerley'in "çingeneler" ana temasıyla hayatlarını birleştirdikleri düğün, Byron Bay yakınlarındaki bir malikanenin bahçesinde yapıldı.





InstagramKameraAvustralya


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