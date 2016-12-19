Beyaz Gazete Ana Sayfa

Tatlıses'le yıllar sonra aynı karede

İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde'nin oğullarının sünnet düğünü gerçekleşti. Sünnet düğününde İbrahim Tatlıses, ve Melek Zübeyde'nin annesi Perihan Savaş yıllar sonra aynı karede göründüler.

Magazin / 19 Aralık 2016 Pazartesi 00:37
Tatlıses'le yıllar sonra aynı karede

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde'nin oğullarının sünnet düğünü otelde gerçekleşti.

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş torunları için yıllar sonra aynı karede boy gösterdiler.




TATLISES VE SAVAŞ 1979 YILINDA TANIŞTILAR

1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi:

'İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra yedi saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi.

Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda 'Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim' ifadelerini kullanmıştır. Savaş, sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi.

İbrahim TatlısesSünnet DüğünüKız ÇocuğuPerihan Savaş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar