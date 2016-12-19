Tatlıses'le yıllar sonra aynı karede

İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde'nin oğullarının sünnet düğünü otelde gerçekleşti.



İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş torunları için yıllar sonra aynı karede boy gösterdiler.









TATLISES VE SAVAŞ 1979 YILINDA TANIŞTILAR



1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi:



'İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra yedi saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi.



Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda 'Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim' ifadelerini kullanmıştır. Savaş, sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi.