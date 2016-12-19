Power Rangers Hande Ataizi

Hande Ataizi önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Power Rangers kostümlerini andıran, yüzünü tamamen örten montuyla dikkat çeken güzel oyuncu, görenleri şaşkına çevirdi.



Meraklı bakışlara aldırış etmeden ilginç görüntüsüyle sokakta yürüyen Ataizi, “Soğuk havalardan korunmak için en iyi çözüm bütün vücudu kapayan bu mont olsa gerek.







Bu mont sayesinde üşümüyorum. Dış görünüşümden ziyade sağlığım benim içi daha önemli” açıklamasını yaptı.











Power Rangers modasını 2014 yılında Asena Atalay başlatmıştı. Atalay’ın bu fotoğrafı uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti.



