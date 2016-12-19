Beyaz Gazete Ana Sayfa

Emrah Karaduman'a 'cinsel istismar' şikayeti

Fulin Şingirik'in 'Emrah beni Aleyna ile aldattı' sözleri şikayeti de beraberinde getirdi.

Magazin / 19 Aralık 2016 Pazartesi 10:30
Emrah Karaduman'a 'cinsel istismar' şikayeti

Şarkıcı Fulin Şingirik katıldığı televizyon programında 'Aranjör Emrah Karaduman beni o zaman 14 yaşında olan Aleyna Tilki ile aldattı' dedi.

Posta gazetesinde yer alan habere göre programı izleyen Avukat Osman Taşdemir 'İki yıl önce Aleyna Tilki 14 yaşında olduğu için 'cinsel istismar' suçu işlenmiştir' diyerek aranjörü savcılığa şikayet etti.



Aleyna Tilki, aranjörlüğünü Emrah Karaduman'ın yaptığı 'Cevapsız Çınlama' ile müzik listelerini alt üst etmişti.





AleynaTelevizyonŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar