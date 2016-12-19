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Ece Erken'in öldüğünü iddia ettiler

Ece Erken'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği yönünde çıkan yalan habere Erken'in annesi Nurhan Erken büyük tepki gösterdi.

Magazin / 19 Aralık 2016 Pazartesi 14:33
Ece Erken'in öldüğünü iddia ettiler

Bir internet sitesi ünlü sunucu Ece Erken'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini iddia etti.

Çıkan haberlere Erken'in annesi Nurhan Erken büyük tepki gösterdi.

Nurhan Erken kendi Instagram hesabında haberin fotoğrafını altına düştüğü şu not ile paylaştı:

'Hangi şerefsiz bunu yazdıysa Allah belasını versin. Bu yazdığı haber inşallah kendi evlatlarını bulur bu kadar üzüntü çekerken bir de bu haber utanmaz reziller bir anne olarak bunları Allah'a havale ediyorum. '



Ünlü sunucu hakkında daha önce de 'Ece Erken öldü' diye haberler yapılmıştı.

Sevdiklerinin kendisini araması üzerine bunu fark eden Erken, 'Bunu yapanları mahkemeye verdim. Hiç mi benim bir ailem olduğunu düşünmediniz!' diyerek sitem etmişti.

Instagramİnternet SitesiTrafik KazasıEce Erken


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