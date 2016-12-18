Sinem Kobal'dan bebek tepkisi!

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre spor sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobal, şöyle konuştu:



'Benim çocuk istemediğim haberleri tamamen asılsız. Herkesin evliliğimize saygı duymasını rica ediyorum.'Yakışıklı oyuncuyla 7 aydır evli olan 29 yaşındaki Kobal, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini de sözlerine ekledi.



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