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Sinem Kobal'dan bebek tepkisi!

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bebek yüzünden araları açıldığı yönünde çıkan haberlere ateş püskürdü.

Magazin / 18 Aralık 2016 Pazar 12:09
Sinem Kobal'dan bebek tepkisi!

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre spor sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobal, şöyle konuştu:

'Benim çocuk istemediğim haberleri tamamen asılsız. Herkesin evliliğimize saygı duymasını rica ediyorum.'Yakışıklı oyuncuyla 7 aydır evli olan 29 yaşındaki Kobal, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini de sözlerine ekledi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasında 'bebek' krizi

Kenan İmirzalıoğluTakvimSinem Kobal


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