Sinem Kobal'dan bebek tepkisi!

Oyuncu Sinem Kobal, önceki gün eşi Kenan İmirzalıoğlu ile bebek yüzünden araları açıldığı yönünde çıkan haberlere ateş püskürdü.
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre spor sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kobal, şöyle konuştu:
'Benim çocuk istemediğim haberleri tamamen asılsız. Herkesin evliliğimize saygı duymasını rica ediyorum.'Yakışıklı oyuncuyla 7 aydır evli olan 29 yaşındaki Kobal, ilişkilerinde her şeyin yolunda gittiğini de sözlerine ekledi.
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasında 'bebek' krizi