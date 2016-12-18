Beyaz Gazete Ana Sayfa

‘Karatay’la kıyaslanmak utandırdı‘

Sosyal medyada Canan Karatay’la güzellikleri kıyaslanan Nebahat Çehre, “Canan Hanım çok saygı duyduğum bir profesör. Onunla böyle bir konuda kıyaslanmak beni rahatsız etti” dedi.

Magazin / 18 Aralık 2016 Pazar 13:09
‘Karatay’la kıyaslanmak utandırdı‘

Nebahat Çehre, önceki gün Operatör Doktor Bülent Cihantimur'un, ‘Bu yılda yaşının iyisi sen ol' temalı tanıtımına onur konuğu olarak katıldı.

Kendisini yaşlı hissetmediğini söyleyen sanatçı, “Arkadaşlar 70 yaş artık orta bir yaş oldu, kendimi hiç yaşlı sınıfına koymuyorum. Malum insan ömrü uzadı” dedi. Sosyal medyada Canan karatay'la kıyaslanan Çehre, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, “Canan Hanım çok saygı duyduğum bir profesör.

Onunla böyle bir konuda kıyaslanmak beni rahatsız etti. Kendisinden fikir de alabilirim fakat güzellik konusunda kıyaslanma olamaz, bu durum beni utandırdı” dedi.

‘Estetiğe değil, şişirilmeye karşıyım'

Estetiğe karşı olmadığını da ifade eden oyuncu, ”Yüzünün karakteristiği bozulmadan yapılan estetiği destekliyorum. Şişirilmeye karşıyım” dedi. Son zamanlarda üç senaryo okuduğunu söyleyen sanatçı, “Bana hitap etmeyen projelerdi o yüzden geri çevirmek durumunda kaldım” diye konuştu.

ProfesörNebahat ÇehreCanan Karatay


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar