‘Karatay’la kıyaslanmak utandırdı‘

Nebahat Çehre, önceki gün Operatör Doktor Bülent Cihantimur'un, ‘Bu yılda yaşının iyisi sen ol' temalı tanıtımına onur konuğu olarak katıldı.



Kendisini yaşlı hissetmediğini söyleyen sanatçı, “Arkadaşlar 70 yaş artık orta bir yaş oldu, kendimi hiç yaşlı sınıfına koymuyorum. Malum insan ömrü uzadı” dedi. Sosyal medyada Canan karatay'la kıyaslanan Çehre, bu durumdan rahatsız olduğunu ifade ederek, “Canan Hanım çok saygı duyduğum bir profesör.



Onunla böyle bir konuda kıyaslanmak beni rahatsız etti. Kendisinden fikir de alabilirim fakat güzellik konusunda kıyaslanma olamaz, bu durum beni utandırdı” dedi.



‘Estetiğe değil, şişirilmeye karşıyım'



Estetiğe karşı olmadığını da ifade eden oyuncu, ”Yüzünün karakteristiği bozulmadan yapılan estetiği destekliyorum. Şişirilmeye karşıyım” dedi. Son zamanlarda üç senaryo okuduğunu söyleyen sanatçı, “Bana hitap etmeyen projelerdi o yüzden geri çevirmek durumunda kaldım” diye konuştu.