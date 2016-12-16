Sibel Can'ın oğlu Engincan İstanbul gecelerindeydi

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla çapkınlık turuna çıktı. Akmerkez'de iki güzelle buluşan ikili, lüks cipleriyle Fenix adlı mekâna geçti.



Ural, görüntü alınmasını engellemek için cipini kapıya sıfır yanaştırıp beraberindekilerle birlikte hızla mekâna girdi.







Engincan Ural ve arkadaşları flaşlar patlayınca elleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştı.







Ural içeride kumral güzelle samimi şekilde eğlendi.















