Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sibel Can'ın oğlu Engincan İstanbul gecelerindeydi

Ünlü sanatçı Sibelcan'ın oğlu Engincan Ural arkadaşlarıyla çapkınlık turundaydı.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 15:28
Sibel Can'ın oğlu Engincan İstanbul gecelerindeydi

Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, önceki akşam bir erkek arkadaşıyla çapkınlık turuna çıktı. Akmerkez'de iki güzelle buluşan ikili, lüks cipleriyle Fenix adlı mekâna geçti.

Ural, görüntü alınmasını engellemek için cipini kapıya sıfır yanaştırıp beraberindekilerle birlikte hızla mekâna girdi.



Engincan Ural ve arkadaşları flaşlar patlayınca elleriyle yüzlerini gizlemeye çalıştı.



Ural içeride kumral güzelle samimi şekilde eğlendi.







EngincanSibel CanHakan Ural


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar