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Serdar Ortaç'ın eşi İrlandalı Chloe’den olay gaf!

Aman Kıvanç duymasın! Chloe Loughnan, önceki gün bir gözlük markasının katalog çekimleri için objektif karşısına geçti.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 12:23
Serdar Ortaç'ın eşi İrlandalı Chloe’den olay gaf!

Çekimlere, İrlandalı modelin oyunculuk açıklaması damga vurdu.

Türkiye'de ve yurtdışında oyunculuk yapmak istediğini açıklayan Loughnan'ın, hayalindeki partnerin Kıvanç Tatlıses olduğunu söylemesi gülüşmelere neden oldu.



Gülüşmeler sonrası kırdığı potun farkına varan Loughnan, “Kıvanç Tatlıtuğ demek istedim. Türk isimlerini hep karıştırıyorum” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.











Chloe LoughnanKıvanç TatlıtuğOyunculukSerdar Ortaç


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