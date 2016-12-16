Serdar Ortaç'ın eşi İrlandalı Chloe’den olay gaf!

Çekimlere, İrlandalı modelin oyunculuk açıklaması damga vurdu.



Türkiye'de ve yurtdışında oyunculuk yapmak istediğini açıklayan Loughnan'ın, hayalindeki partnerin Kıvanç Tatlıses olduğunu söylemesi gülüşmelere neden oldu.







Gülüşmeler sonrası kırdığı potun farkına varan Loughnan, “Kıvanç Tatlıtuğ demek istedim. Türk isimlerini hep karıştırıyorum” diyerek durumu toparlamaya çalıştı.























