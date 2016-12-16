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Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasında 'bebek' krizi

Evlilikleri henüz 1 yılı doldurmayan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bebek sahibi olma fikri yüzünden kriz yaşadığı iddia edildi.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 11:45
Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal arasında 'bebek' krizi

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 1 yıl aşk yaşadıktan sonra mayıs ayında Cunda'da dünya evine girmişlerdi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun çocuk isteğinin Sinem Kobal'da karşılığı olmayınca evliliğin sekizinci ayında kriz yaşandığı iddia edildi.



Renkli Sayfalar'da yer alan habere göre Sinem Kobal'ın kariyerine ağırlık vermek istediği ve şu an çocuk sahibi olmayı düşünmediği söylendi.









Kenan İmirzalıoğluSinem Kobal


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