Beyaz Gazete Ana Sayfa

Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Yılbaşına sayılı günler kala şarkıcıların yeni yıla nerede gireceği de bir bir netleşiyor.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 23:53
Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Ünlü şarkıcıların yılbaşı programları şimdiden hazır.Çoğu isim yılbaşına çalışarak girerken ceplerini de dolduracak.

Demet Akalın gibi popüler şarkıcılar ise yılbaşında bir kaç farklı mekanda sahneye çıkacak.

31 Aralık günü önce Bakü'de sahne alacak olan Akalın saat farkından da faydalanarak yeni yıla girmeden İstanbul'a dönerek başka bir mekanda daha sahneye çıkacak.

Hadise'nin de Demet Akalın'dan sonra Bakü'de sahneye çıkacağı öğrenildi. Önceki gün bir etkinlikte mikrofonlara konuşan Demet Akalın, bu durumu esprili bir dille anlatarak

"Biliyorsunuz Bakü ile aramızda saat farkı var ben de bu yüzden erken sahneye çıkacağım ve böylece ikinci iş fırsatını da kaçırmamış olacağım,

Hadise’yi sona bıraktım ki o İstanbul’a dönemesin, ben İstanbul’a dönüp ikinci işe çıkacağım" dedi.

BaküYılbaşıDemet Akalın


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar