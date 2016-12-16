Demet'ten Hadise'ye yeni yıl kazığı

Ünlü şarkıcıların yılbaşı programları şimdiden hazır.Çoğu isim yılbaşına çalışarak girerken ceplerini de dolduracak.



Demet Akalın gibi popüler şarkıcılar ise yılbaşında bir kaç farklı mekanda sahneye çıkacak.



31 Aralık günü önce Bakü'de sahne alacak olan Akalın saat farkından da faydalanarak yeni yıla girmeden İstanbul'a dönerek başka bir mekanda daha sahneye çıkacak.



Hadise'nin de Demet Akalın'dan sonra Bakü'de sahneye çıkacağı öğrenildi. Önceki gün bir etkinlikte mikrofonlara konuşan Demet Akalın, bu durumu esprili bir dille anlatarak



"Biliyorsunuz Bakü ile aramızda saat farkı var ben de bu yüzden erken sahneye çıkacağım ve böylece ikinci iş fırsatını da kaçırmamış olacağım,



Hadise’yi sona bıraktım ki o İstanbul’a dönemesin, ben İstanbul’a dönüp ikinci işe çıkacağım" dedi.