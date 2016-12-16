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Asena Atalay'dan Caner Erkin'e gönderme

Romantik çift Şükran Ovalı'yla Caner Erkin, 2 Ocak 2017'de gerçekleştirilecek düğünleri için gün sayarken yıldız futbolcunun eski eşi Asena Atalay ise adeta melankolinin dibine vurdu...

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 15:20
Asena Atalay'dan Caner Erkin'e gönderme

Önceki akşam nişanlısıyla Etiler'de baş başa yemek yiyen Caner Erkin, çıkışta sarf ettiği şu sözlerle 6 yıllık eski eşine gönderme yapar gibiydi: 'Şükran, çok düzgün ve karakterli bir insan. Ayrıca o, çok iyi biri. Karşıma çıktığı için kendimi çok şanslı hissediyorum.'



Eski eşi ve oğlu Çınar'ın babası Caner Erkin'in Ovalı'dan övgüyle bahsettiği saatlerde Asena Atalay ise bir mekanda efkarlı bir gece geçirdi. Mekandaki duygusal parçalara eşlik eden ünlü sunucu, sık sık sosyal medyada da video paylaştı.



Asena Atalay'ın özellikle Şahsenem'in 'Gözyaşlarım Anlatır' isimli şarkısının 'Sana ağlayan kimdi, seni kim candan sevdi, ne hale düştüm şimdi, gözyaşlarım anlatır' şeklindeki nakaratını paylaşması 'Caner'in göndermesine Asena'dan jet yanıt' dedirtti.



Caner Erkin'in Şükran Ovalı'yla geçtiğimiz yaz aşkını itiraf etmesinin ardından ' Caner'le iyi bir dostluğumuz var. O, çocuğumun babası. Tabii ki mutlu olmasını isterim' diyen Atalay'ın bu melankolik gecesi 'Asena Atalay, eski eşinin evleneceğini daha kabullenemedi mi?' yorumları yaptırdı.



Atalay, önceki akşam da felekten bir gece çaldı. Atalay, gece boyu mekanda çalan Sezen Aksu'nun 'Aşktan Ne Haber?' gibi şarkılarını paylaşarak birilerine mesaj yolladı!



Sezen AksuŞahsenemŞükran OvalıAsena AtalayCaner Erkin


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