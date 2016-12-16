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Arda Turan striptiz kulübünü kapattı

Erman Ademoğlu için yapılacak bekarlığa veda gecesi için Arda, Paris’in gece kulüpleriyle ünlü bölgesi Pigalle’de bir striptiz kulübünü kapattı.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 10:41
Arda Turan striptiz kulübünü kapattı

Barcelonalı futbolcu Arda Turan 2 yıl aşk yaşadığı Aslıhan Doğan'dan 1.5 ay önce ayrılmıştı.

Şu ana kadar bir araya gelmeyen eski aşıklar 23 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'teki bir otelde buluşacak.

Çünkü ortak dostları manken Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu'nun dünyaca ünlü bu lüks oteldeki düğünlerine katılacaklar.

Açalya Samyeli Danoğlu ile Erman Ademoğlu düğünlerine İstanbul'dan 60 kişiyi davet etti.



Posta'da yer alan habere göre; Damat Erman Ademoğlu için yapılacak bekarlığa veda gecesi için Arda, Paris'in gece kulüpleriyle ünlü bölgesi Pigalle'de bir striptiz kulübünü kapattı.

Açalya Samyeli DanoğluArda TuranStriptiz


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