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Arda Turan'dan 'aşk' açıklaması

Futbolcu Arda Turan, son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Magazin / 16 Aralık 2016 Cuma 15:12
Arda Turan'dan 'aşk' açıklaması

Yıldız futbolcunun önce Rus manken Miranda Shelia aşk yaşadığı iddia edildi.

Bugün ise, yakında evlenecek olan yakın arkadaşı Adem Ermanoğlu'nun bekarlığa veda partisi için Arda'nın Paris'te bir striptiz kulübünü kapattığı öne sürüldü.



Turan, çıkan bu haberlerle ilgili Instagram hesabından bir açıklamada bulundu.



Milli futbolcu paylaştığı bu kareye, 'Günaydın magazin haberlerine itibar etmeyiniz yalandır efendim hayırlı cumalar' notunu düştü.



Turan kısa bir süre önce sevgilisi Aslıhan Doğan'dan ayrılmıştı.



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