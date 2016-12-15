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Meltem Cumbul setten ayrıldı

Oyuncular Sendikası’nın “Bu Sette Çocuk Var” adlı kampanyası devam ederken çocuk oyuncu konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan Meltem Cumbul, senaryo gereği çekimlerde küçük bir bebeğin yer alması gerektiğini öğrenince duruma tepki gösterdi.

Magazin / 15 Aralık 2016 Perşembe 09:25
Meltem Cumbul setten ayrıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Çocuk oyuncuların çalışma koşullarını belirleyecek olan yönetmelik hâlâ çıkmadığı için çocuk işçi çalıştırma kuralları konusunda çalışmalar yapan Cumbul, ekibe çekimlere devam etmeyeceğini söyledi. Set ekibinin oyuncuyu ikna etme çabaları sürüyor.

Meltem Cumbul'un Fikret Kuşkan'la başrolü üstlendiği “Kırlangıç Fırtınası”nın ocak ayında yayına başlaması planlanıyordu.

Meltem CumbulÇocuk İşçi


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