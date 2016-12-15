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İlyas İlbey ameliyat oldu

'İnce İnce Yasemince’deki karakterleriyle gönüllerde taht kuran İlyas İlbey'in ciddi bir kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi.

Magazin / 15 Aralık 2016 Perşembe 14:34
İlyas İlbey ameliyat oldu

Ünlü komedyenin sağlık durumu ve geçirdiği ameliyatın detaylarını Renkli Sayfalar'a bağlanan eşi Yasemin Yalçın anlattı:

*Eşim şuanda hastanede. Sıkıntılı bir gece geçirdik ama iyiye gidecek inşallah. Aort kapağı değişti, açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat iyi geçti. Ani bir rahatsızlık olmadı. 20 gün önce abisini kaybettik. Onun üzüntüsü üzerine doktora götürmek istedim.



*Tiroidlerinde problem çıktı. Kalpte de sorun çıkınca onu öne aldık.



*Anatomik bir sıkıntısı varmış zaten. 6 yaşında da ameliyat olmuş. Soğuk kanlı bir yapımız vardır. Biz böyle şeyleri hemen arkamıza atmayı severiz.



*İlyas, bağırsak by-pass'ı oldu. O şekilde kilo verdi. Mide ameliyatı söz konusu değil.

*İşimiz çok stresli, zor. Gece gündüz çalıştık, böyle bir durumla karşılaştık.



*Narkozun etkisiyle uyuyup uyanıyor. Tam kendinde değil. Çocuklarını sayıklıyor.



Kalp AmeliyatıYasemin YalçınAmeliyat


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