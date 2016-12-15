Çıldırtan soru: Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?

Dört aylık evliliğin sonunda adeta kanlı bıçaklı bir şekilde boşanma aşamasına gelen Tuğba Özerk ile Altan Nuh arasındaki tartışma magazin gündeminden inmiyor. star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programında Deniz Akkaya'nın yönelttiği bir soru, konuyu farklı bir boyuta taşıdı.



Canlı yayına telefonla bağladıkları Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani’ye, "Siz kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" şeklinde bir soru yönelten Deniz Akkaya, Tugba Özerk’i çılgına çevirdi. Sözcü’ye konuşan ünlü şarkıcı, "Böyle terbiyesizlik görmedim. canlı yayında anneme akıl almaz bir soru yöneltti. Neye uğradığını şaşırdı kadıncağız. Telefonu kapattıktan sonra rahatsızlandı. Yıllardır şarkı söyleyen biri olarak magazini az çok biliyoruz. O önce kendi hayatına, geçmişine baksın. O kim oluyor ki bana laf söylesin. Eski eşimin yanında bir de Deniz Akkaya'ya dava açıyorum" ifadelerini kullandı.



"AMERİKA'DA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR, AMA TÜRKİYE'DE"



Tuğba Özerk'in ağzından Altan Nuh ile yaşanan ayrılık sürecine dair ayrıntılar şöyle:



"Şiddet vakası geride bıraktığımız perşembe günü yaşandı. Altan, aşırı Alkol aldığı için bilinçsiz bir şekilde saldırıya geçti ve bana şiddet uyguladı. Bununla ilgili olarak adli tıbba rapor almaya gidiyorum. Aldıktan sonra da bu raporu sizinle paylaşacağım, sonrasında kimin şiddet görmüş olduğu ortaya çıkar. Bulunduğum konum yüzünden mesleki kariyerim yüzünden sessiz kaldım, olayı açık etmedim ama kendisi çıkıp, beni bitirmek için bu yola başvurdu.







Çok parası olduğunu, kazancının iyi olduğunu söylüyor ancak kendisi benimle tanındı. Çok iş yapan biri miydi ki? Benden önce kim tanıyordu onu? Trilyonları olan bir adamla evlenmedim, kendisi yanımda çalışan menajerimdi. Kaporalarım ve avanslarım onun hesabına yatıyordu. Şimdi kalkmış beni vergi kaçırmakla suçluyor, ben vergi kaçırmak isteseydim paralarımı başkasının hesabına yatırırdım.



Hakkımda, 'Eski sevgilisiyle görüşüyor, ona telefon aldı' şeklinde iddialar ortaya atmış, evet eski sevgilim bana telefon aldı. Çünkü o kişi şu anda avukatlığımı yapıyor. Altan telefonumu kırınca o da bana telefon getirdi. Zaten kısa bir süre öncesine kadar eski sevgilim dediği avukatımla yemek yiyordu ve bunu da kendisi zaten söylüyor. Kendisine açacağım boşanma davası için Altan benim avukatıma yetki verdi. Oradan maddi anlamda ne kadar büyük sıkıntılar içinde olduğunu da anlayabilirsiniz. Şimdilerde televizyon programlarına çıkıp Amerika'da olduğunu söylüyor ancak oralara gidecek parası olduğunu düşünmüyorum. Bence Altan şu anda Türkiye'de bulunuyor."





