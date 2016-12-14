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Arda Turan'ın yeni aşkı Miranda Shelia

Aslıhan Doğan ile ayrıldıktan sonra adı Ebru Şallı'yla aşk dedikodularına karışan Arda Turan'ın gönlünü kime kaptırdığı belli oldu.

Magazin / 14 Aralık 2016 Çarşamba 22:18
Arda Turan'ın yeni aşkı Miranda Shelia

Arda Turan'ın bir süredir yabancı bir modelle birlikte olduğu konuşuluyordu.

Bu güzel kim olduğu ise sonunda belli oldu.Barcelona'da forma giyen yıldız futbolcunun Rus model Miranda Shelia ile birlikte oldu öğrenildi.

Çift ele veren ise sosyal medyada paylaştıkları bu görüntü oldu. Turan ile Shelia'nın Barcelona kulübünün destek verdiği bir sosyal yardım projesinde tanışıp yakınlaştıkları ortaya çıktı.Olay yaratan video da bu buluşma sırasında çekildi.




BarcelonaFormaArda TuranSosyal Yardım


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